РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 янв. Ретродискотеку для людей старшего возраста проведут 25 января в ДК «Яуза» подмосковных Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«25 января в мытищинском ДК «Яуза» состоится ретродискотека «Танцуют все!» в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Мероприятие пройдет в фойе 2-го этажа. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Дискотека состоится в 15:00 по адресу: улица Мира, дом №2А (МДК «Яуза»). Телефон для справок: 8(495)586-80-43 – Елена Романова.