РИАМО – 23 янв. За 2019 год россияне совершили порядка 270 миллионов поездок по платным дорогам, почти трехкратный прирост проездов наблюдается на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, пишет в четверг газета «Коммерсант».
Общее количество проездов по трассам госкомпании «Автодор», в управлении которой находятся трассы М-4, М-3, М-1 и почти вся М-11, выросло за год на 19% и достигло 132 миллионов.
По трассе М-11 от МКАД до Солнечногорска (15–58-й км), оператором которой является Северо-Западная концессионная компания (СЗКК), в 2019 году проехало в 1,5 раза больше автомобилей (18,7 миллиона единиц), чем по всей остальной М-11.
Это на 8,3% больше, чем годом ранее.
По трассе М-4 «Дон» за год зафиксировали 109 миллионов проездов транспортных средств, что на 16% больше, чем в 2018 году (94 миллиона). На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге зафиксировано 97 миллионов фактов оплаты. На обходе Одинцова в минувшему году совершено более 20,8 миллиона поездок, что на 5% больше 2018 года.
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