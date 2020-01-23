РИАМО – 23 янв. За 2019 год россияне совершили порядка 270 миллионов поездок по платным дорогам, почти трехкратный прирост проездов наблюдается на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Общее количество проездов по трассам госкомпании «Автодор», в управлении которой находятся трассы М-4, М-3, М-1 и почти вся М-11, выросло за год на 19% и достигло 132 миллионов.

«Наибольший прирост трафика наблюдается на трассе М-11 Москва – Петербург, где в 2019 году открыли для движения три участка в Московской, Тверской и Ленинградской областях. В 2019 году по магистрали проехали более 11,2 миллионов транспортных средств (+266%)», – говорится в материале.

По трассе М-11 от МКАД до Солнечногорска (15–58-й км), оператором которой является Северо-Западная концессионная компания (СЗКК), в 2019 году проехало в 1,5 раза больше автомобилей (18,7 миллиона единиц), чем по всей остальной М-11.

Это на 8,3% больше, чем годом ранее.

По трассе М-4 «Дон» за год зафиксировали 109 миллионов проездов транспортных средств, что на 16% больше, чем в 2018 году (94 миллиона). На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге зафиксировано 97 миллионов фактов оплаты. На обходе Одинцова в минувшему году совершено более 20,8 миллиона поездок, что на 5% больше 2018 года.