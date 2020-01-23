РИАМО - 23 янв. Вечером 22 января в гостиницу на улице Керченская, дом 1А, строение 3 ворвались неизвестные и в ходе ссоры выстрелили в двух человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«22 января в 23:14 в службу «02» поступило сообщение от гражданина 1975 года рождения об огнестрельном ранении по адресу: Москва, улица Керченская, дом 1А, строение 3», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где, поссорившись с двумя мужчинами, выстрелили в них, предположительно, из травматического оружия.

Потерпевшими оказались 32-летний и 51-летний мужчины, которые были госпитализированы с огнестрельным ранением в области левого ребра и ушибленной раны скуловой кости и огнестрельным ранением брюшной полости.

Подозреваемого 25-летнего молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На месте происшествия была обнаружена резиновая пуля. Следователи проводят проверку.