РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Сотрудники полиции Подольска задержали 22-летнего жителя Республики Башкортостан, подозреваемого в краже двух мобильных телефонов из общежития, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 23-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в комнате одного из общежитий на проезде Авиаторов, совершил кражу мобильного телефона. Сумма материального ущерба составила более 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний житель Республики Башкортостан. Полицейские установили причастность задержанного к совершению аналогичного преступления, когда злоумышленник совершил хищение мобильного телефона стоимостью более 5 тысяч рублей из соседней комнаты общежития у 27-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан.