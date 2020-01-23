РИАМО - 23 янв. Подмосковных водителей предупредили о метели и плохой видимости на дороге М-7 «Волга», где сейчас идут работы по очистке и обработке трассы, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
В данный момент на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье плохая видимость. Дорожные службы ведут очистку и обработку дороги — задействовано около 50 единиц спецтехники.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и не мешать работе уборочной техники, а также выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и не совершать резких маневров.
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