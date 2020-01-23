РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 янв. В подмосковных Котельниках в четверг пройдет общегородское родительское собрание, посвященное сдаче итоговой аттестации 11-классниками, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«23 января в городском округе Котельники состоится городское родительское собрание по вопросам ГИА-11. Родителям старшеклассников расскажут об организации проведения ЕГЭ в 2020 году, порядке и сроках подачи заявлений, сдачи ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ, порядке подачи апелляций о проведении ЕГЭ и о несогласии с выставленными баллами», – говорится в сообщении.

Собрание пройдет в ДК «Надежда» по адресу: микрорайон Ковровый, дом №12. Начало в 18:30.

Задать вопрос можно по электронной почте: kotel385@yandex.ru с пометкой «Вопрос для родительского собрания» или по телефону горячей линии: 8(977)774-59-54.