РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 янв. В подмосковной Балашихе разыскивают 48-летнего Алексея Дьякова, который 21 января ушел в неизвестном направлении и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 48-летний Алексей Викторович Дьяков, городской округ Балашиха, Московская область. С 21 января нет данных о его местонахождении», – отмечается в сообщении.

Рост Дьякова 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черную трикотажную шапку, черные ботинки. С собой была черная сумка для бумаг. Очки сейчас не носит.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.