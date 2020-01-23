РИАМО – 23 янв. Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает Газета.ru.

«Соответствующий указ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.

Топилин был министром труда и социальной защиты с 2012 года. Ранее он занимал должности замминистра здравоохранения, главного государственного инспектора труда РФ, руководителя Роструда.

Должность министра труда и социальной защиты получил Антон Котяков, ранее занимавший пост заместителя министра финансов.

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