РИАМО – 23 янв. Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает Газета.ru.
«Соответствующий указ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.
Топилин был министром труда и социальной защиты с 2012 года. Ранее он занимал должности замминистра здравоохранения, главного государственного инспектора труда РФ, руководителя Роструда.
Должность министра труда и социальной защиты получил Антон Котяков, ранее занимавший пост заместителя министра финансов.
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