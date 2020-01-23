РИАМО - 23 янв. За минувший год в Москве свыше 77 тысяч раз провели ремонтные работы на остановках наземного транспорта, а также специалисты сделали более 1 миллиона санитарно-технических выездов к остановочным пунктам, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«В непогоду павильоны защищают от дождя и ветра, а в жаркие летние дни в них можно укрыться от солнца. Во время выездов специалисты «Мосгортранса» очищают конструкции от посторонних надписей, несанкционированных объявлений и рекламных листовок, при необходимости – проводят ремонт. Ежедневно остановки обслуживают 85 ремонтных бригад», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2019 году специалисты ремонтировали павильоны ожидания на остановках наземного транспорта свыше 77 тысяч раз и провели более 1 миллиона санитарно-технических выездов по обслуживанию этих сооружений.

Также сотрудник транспортной компании напомнил, что на сегодняшний день в столице около 11 тысяч остановочных пунктов, из них свыше 9 тысяч оснащены павильонами ожидания автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Кроме того, самые востребованные остановки оборудованы информационными табло и стелами, где отображается прогноз прибытия транспорта, заключил представитель перевозчика.