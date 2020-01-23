РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. На водозаборном узле (ВЗУ) на Октябрьском проспекте Люберец в конце минувшего года заменили оборудование, сейчас идет его наладка, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг глава Люберец посмотрел, как идет наладка нового оборудования на водозаборном узле. ВЗУ находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №403.

«Этот ВЗУ обеспечивает более 16 тысяч жителей водой. Здесь были проведены работы по очистке воды и ее умягчению. Также заменили оборудование, здесь чисто и аккуратно. Работы по замене оборудования были завершены в декабре 2019 года, оборудование сейчас налаживают. На ВЗУ работает всего один оператор», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что жалобы на качество воды пока все еще есть. Ружицкий выразил надежду, что скоро они исчезнут.