РИАМО – 23 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Пархоменко ранее был заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Занимавший пост руководителя службы Михаил Мурашко возглавил Минздрав РФ.