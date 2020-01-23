РИАМО - 23 янв. Бывшего главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбу назначили на должность заместителя министра здравоохранения РФ, сообщает Газета.ru.

Этот документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайт правительства.

«Уйба был главой ФМБА с 2004 года», - говорится в материале.

На его бывшую должность назначили экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову.

Владимир Уйба - доктор медицинских наук, профессор, государственный советник РФ перового класса с 2012 года. Он является заслуженным врачом России и заслуженным деятелем науки страны.

С 1999 по 2002 год и с июня по декабрь 2003 года Уйба занимал пост заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, а с 2004 года он был руководителем этой организации. 6 ноября 2004 года стал главой Федерального медико-биологического агентства.

Министром здравоохранения Российской Федерации ранее назначили Михаила Мурашко.