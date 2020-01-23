РИАМО - 23 янв. Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заняла должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Российской Федерации, сообщает Газета.ru.

«Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому Скворцова заняла пост руководителя ФМБА. С 21 мая 2012 по 15 января 2020 года Скворцова была главой министерства здравоохранения РФ», – говорится в сообщении.

На эту должность назначили бывшего руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.