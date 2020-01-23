РИАМО - 23 янв. Полицейские в Одинцовском городском округе изъяли свыше 1,4 килограмма героина, задержаны двое мужчин 41-го и 52-х лет, подозреваемых в сбыте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра у задержанных полицейскими обнаружено и изъято 13 свертков с <…> героином общим весом около 1,2 килограмма», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В поселке Барвиха оперативники нашли два тайника, в которых хранились свертки с аналогичным порошком. Всего изъято около 1,4 килограмма героина. Возбуждено уголовное дело, мужчин арестовали.