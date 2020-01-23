РИАМО - 23 янв. С начала сентября 2019 года москвичи направили более 600 обращений в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, свыше трети из них были получены за последние три недели, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Информационную кампанию программы по раздельному сбору отходов мы начали заблаговременно: еще в сентябре 2019 года заработал центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов. В ежедневном режиме операторы call-центра отвечают на все вопросы, жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. До 31 декабря в центр поступило почти 400 обращений», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что москвичи чаще всего интересуются правилами сортировки отходов и задают вопросы, связанные с организацией инфраструктуры, адресами пунктов приема стеклотары, шин, батареек и термометров.

«После старта программы – с 1 января 2020 года – количество обращений заметно увеличилось: за три первые недели поступило уже более 200 звонков. Их характер не изменился. Звонков с критикой программы поступало крайне мало, а в наступившем году они вовсе отсутствуют. Это говорит о том, что подавляющее большинство жителей столицы раздельный сбор отходов всецело поддерживают», - добавил Бирюков.