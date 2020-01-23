РИАМО - 23 янв. Глава Ленинского городского округа Подмосковья Валерий Венцаль в четверг ушел в отставку по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Исполнительно-распорядительные полномочия главы Ленинского муниципального района возложены на первого заместителя главы Ленинского городского округа Спасского Алексея Петровича», — говорится в сообщении.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа назначили на 14 февраля.

Венцаль был избран главой Ленинского района Подмосковья в июле 2018 года по решению совета депутатов муниципалитета. Ранее он занимал должность председателя совета депутатов района. Член партии «Единая Россия». Был награжден знаками главы Ленинского района «За личный вклад в развитие района» и «За личный вклад в развитие спорта».

Спасский ранее занимал должность главы городского округа Кашира. На своей странице в Instagram он отметил, что это были «насыщенные и непростые пять с половиной лет». В числе важных достижений этого периода он назвал возрождение Никитского монастыря, возвращение в муниципальную собственность ДК имени Ленина и стадиона «Энергетик», реконструкцию центрального городского стадиона, признание Каширы городом воинской доблести и возведение стелы, а также рекультивацию полигона ТБО в Ожерелье.