РИАМО – 23 янв. В столице до наступления весны из-за теплой погоды проснулись некоторые насекомые, сообщает РИА Новости.

«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», — рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.

Он добавил, что эти беспозвоночные зимуют на стадии имаго - взрослого насекомого. Они обычно просыпаются весной, когда устанавливается теплая погода.

Ранее в Москве после зимней спячки проснулись клещи.