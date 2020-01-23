РИАМО - 23 янв. Московское областное УФАС отказалось внести компанию «Сервис-Ком» в реестр недобросовестных поставщиков, это решение подтвердил Арбитражный суд Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» (далее – заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Сервис-Ком» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по аварийному капитальному ремонту здания ГБУЗ МО «Жуковская городская районная больница», — говорится в сообщении.

Заказчик представил акты приемки завершенного капитального ремонта объекта, согласно которым ООО «Сервис-Ком» выполнены работы в полном объеме и с надлежащим качеством. Акт подписан заказчиком и ООО «Сервис-Ком».

Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сервис-Ком» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. Дирекция с решением не согласилась и обратилась в суд. Суд отказал учреждению и признал решение УФАС законным.