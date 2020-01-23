РИАМО - 23 янв. Московское областное управление ФАС признало жалобу компании «ТопСтрой» на организаторов электронных торгов в Королеве обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее ООО «ТопСтрой» подало жалобу в управление ФАС на действия МБУ «Управление материально-технического обеспечения» и на учреждение «Муниципальный заказ» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту помещений.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», – говорится в сообщении.

Управление, выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу компании обоснованной. Обоим учреждениям выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.