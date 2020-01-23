РИАМО - 23 янв. Более 208 тысяч горожан приняли участие в голосовании за место проведения чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году в столице, большинство из них предложили провести игры в спорткомплексе «Лужники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования «Где проводить чемпионат мира по пляжному футболу?». Большинство из них – 43,26% – высказались за то, чтобы игры прошли в спорткомплексе «Лужники», где и планировалось изначально», – говорится в сообщении.

За Воробьевы горы, где в 2018 году располагалась фан-зона ЧМ по футболу, проголосовали 11,33% москвичей. Провести игры на ВДНХ хотели бы 10,98% участников голосования. Парк Победы на Поклонной горе набрал 4,94% голосов, а Красную площадь выбрали только 5,13% горожан.

Право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году Россия получила после решения совета ФИФА.