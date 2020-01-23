РИАМО - 23 янв. В Москве в 2020 году впервые проведут хакатон по цифровизации в сфере туризма Moscow Travel Hack, организаторы уже получили более 500 заявок на участие в нем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже более 500 заявок на участие получили организаторы первого в России хакатона по цифровизации в сфере туризма — Moscow Travel Hack. Подать заявку на хакатон, который проводит комитет по туризму города Москвы совместно с десятью российскими и международными партнерами, можно до 28 января на его сайте», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются команды от трех до четырех человек, в состав которых входят frontend-, backend- и мобильные разработчики, программисты, специалисты по Data Science и дизайнеры. Также проявить себя могут независимые специалисты. Их объединят в команды. Кроме того, принять участие в соревновании могут и компании с готовыми проектами по заданным направлениям, но претендовать на призовой фонд они не будут.

«Командам предстоит решать задачи по цифровизации в сфере туризма от партнеров хакатона. С 28 по 31 января организаторы изучат все заявки и выберут лучших, основываясь на портфолио команды и описании их решения. В финал выйдут 50 коллективов», — отмечаются в сообщении.

Задания для участников хакатона подготовили ведущие туристические порталы, сотовые операторы, музеи, социальные сети.

Финал состоится 8 и 9 февраля в конгресс-центре технополиса «Москва». В последний день мероприятий пройдут питчи финалистов и выступления спикеров. Также представят первое глобальное исследование рынка онлайн-туризма в России и СНГ, которое даст полное представление о ключевых тенденциях в отрасли и перспективах ее развития на ближайшие несколько лет.

Призовой фонд хакатона составит 1,1 миллиона рублей.