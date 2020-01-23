РИАМО - 23 янв. В Москве следователи проверят факт нарушения жилищных прав пожилой женщины, которую лишили законно купленной комнаты в квартире, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

По информации СМИ, пожилая женщина, оформив все необходимые документы, приобрела в 2011 году комнату в жилом доме на улице Новокосинская.

«Через некоторое родственники умершего собственника заявили о своих правах на комнату. Она женщине больше не принадлежит, а потраченные ранее деньги ей не вернули», – говорится в сообщении.

Следователи проводят доследственную проверку. Они проведут юридическую оценку всем обстоятельствам данного инцидента. Процессуальное решение примут по итогам проверки.