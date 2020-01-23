РИАМО - 23 янв. За 11 месяцев 2019 года общий объем экспорта промышленной продукции московских компаний составил 23,6 миллиарда рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем экспорта ключевых отраслей промышленного комплекса демонстрирует положительную динамику.

«Так, например, объем экспорта продукции машиностроения составил 9,3 миллиарда долларов и увеличился на 9,23%. Экспорт продукции легкой промышленности — 0,5 миллиарда долларов и вырос на 9,18%. Также уверенный рост объема экспорта приходится на химическую продукцию. Ее экспортный объем увеличился на 21,8% и составил 2,6 миллиарда долларов», — добавил Ефимов.

Эксперты отмечают устойчивый рост экспорта по таким направлениям, как: механическое оборудование, техника и компьютеры (5,97 миллиарда долларов, прирост — 2,48%); электрические устройства и аппаратура связи (1,8 миллиарда долларов, прирост — 19,41%); автотехника (952,3 миллиона долларов, прирост — 48,92%).

Ефимов также подчеркнул, что Москва уже перевыполнила ключевой показатель развития промышленного экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на 1,2 миллиарда долларов по итогам 11 месяцев 2019 года.

«Всего за отчетный период экспорт промышленной продукции московскими компаниями был осуществлен в 195 стран. Первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Великобритания (4,3 миллиарда долларов), второе — Белоруссия (2,1 миллиарда). Далее в топе импортеров московских компаний находятся Казахстан (1,98 миллиарда), США (1,6 миллиарда) и Турция (1,4 миллиарда). Объем экспорта из Москвы в Соединенные Штаты по сравнению с аналогичным периодом (январь — ноябрь) прошлого года вырос на 22,77%», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.