РИАМО - 23 янв. В квартире жилого дома в селе Сергиево-Посадского городского округа произошел пожар, в результате происшествия пострадали три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Возгорание дивана произошло в квартире многоэтажки в селе Константиново на улице Октябрьская, 10. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.

«Возгорание ликвидировано. В результате пожара погибших нет, пострадали три человека», – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в городскую больницу Сергиева Посада.