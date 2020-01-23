РИАМО - 23 янв. Самозанятые в Москве чаще всего занимаются фотобизнесом, клинингом и хендмейдом, к концу прошлого года количество зарегистрированных самозанятых составило 192 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Исследование провели специалисты mbm.mos.ru. Одним из самых перспективных направлений оказался фотобизнес. Эта сфера занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться», - говорится в сообщении.

Вторая ниша — клининговый бизнес. Уборку чаще всего заказывают крупные торговые центры, компании, арендующие помещения в бизнес-центрах, а также частные лица. Работа с небольшими заказами, по оценке экспертов, оптимальный вариант для самозанятых граждан. К тому же в отрасли пока низкие конкуренция и порог вхождения.

Также активно развивается сфера хендмейда: вязание, вышивка, керамика и столярная работа. Начать свое дело можно с небольшого самостоятельного производства, и если оно станет успешным, то есть смысл расширяться и нанимать персонал.

«Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей: каждый месяц их число в столице увеличивается на 15–20 тысяч, а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города. По состоянию на конец 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тысячи самозанятых граждан», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

С 1 января 2019 года налог на профессиональный доход (НПД) ввели в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Льготный налоговый режим получили люди, имеющие регулярный доход, но не работающие официально и не зарегистрированные в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя.

С 1 января нынешнего года новые правила начали действовать еще в 19 регионах. Согласно экспериментальной системе, НПД должны платить специалисты, работающие на себя, получающие не более 2,4 миллиона рублей в год и не использующие труд наемных работников.

Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». Согласно действующему закону, налог на профессиональный доход можно платить только пока сумма дохода не превысит указанной. В случае превышения лимита работник должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.