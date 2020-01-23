РИАМО - 23 янв. Пожар произошел в квартире пятиэтажки в столичном районе Очаково-Матвеевское, в результате возгорания пострадали два человека, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Пожар произошел ночью в 4-м Очаковском переулке, дом 3. Горели вещи и мебель в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

«В 02:00 пожар локализовали, в 02:14 ликвидировали. Пострадали два человека, они были переданы медикам для осмотра», – говорится в сообщении.