РИАМО - 23 янв. В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, в ходе которого жителям столицы предлагалось высказать мнение по поводу замены дизельных автобусов на электробусы, большинство проголосовавших поддержали данную инициативу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электробусы появились на дорогах столицы в сентябре 2018 года. За это время они перевезли свыше 20 миллионов пассажиров.

«Свое мнение высказали 206 187 «активных граждан». Из них 67,77% полностью поддержали проект, 19,32% назвали его полезным, но не первоочередным. Затруднились с ответом 7,53% голосовавших, а 5,38% посчитали, что вопрос должны решать специалисты», - отмечается в материале.

Все дизельные автобусы в Москве планируют заменить на электробусы к 2031 году.

Около половина «Активных граждан» сказали, что этот срок надо уменьшить и ускорить. 34,6% считают срок 10 лет оптимальным и предлагают проводить замену без спешки. 8,81% горожан затруднились с ответом, еще 10,09% передали право решать вопрос специалистам.