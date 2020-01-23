РИАМО - 23 янв. Общая загруженность столичных дорог утром в четверг достигла семи баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются в районе Садового кольца, на Третьем транспортном кольце и некоторых участках МКАД, в основном на юге и юго-востоке.

Традиционно затруднения отмечаются на центральных улицах столицы: Тверской, Петровке, Новому Арбату, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Солянке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Кроме того, движение затруднено по Ленинградскому шоссе и Ленинскому проспекту, проспектам Мира и Вернадского, Варшавскому и Дмитровскому шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

До минус 6 градусов и небольшой снег ожидается в Москве в четверг.

Ранее столичное ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра до 17 метров в секунду и гололедицы. Водителей призвали к внимательности на дорогах.