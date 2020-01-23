РИАМО - 23 янв. За прошедшие день и ночь в Москве выпало до 4 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы в январе, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В Москве выпало 4 миллиметра осадков. По области от 1 до 3 миллиметров. Столько снега выпало суммарно с момента начала снегопада в среду», - сказал собеседник агентства.

Месячная норма для января составляет 52 миллиметра осадков.

В столице до 24 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и до 23 января из-за сильного ветра. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее столичное ГУ МЧС РФ объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра и гололедицы.