РИАМО - 23 янв. Утром в четверг в трех московских аэропортах отменили и задержали 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали пять рейсов. В аэропорту Домодедово 12 рейсов задержано и восемь отменено. В Шереметьеве задержали шесть рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура воздуха днем может опуститься до минус 6 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее столичное ГУ МЧС РФ объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра и гололедицы.