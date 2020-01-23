РИАМО - 23 янв. В прошлом году жители столицы через портал mos.ru оставили более 1,5 миллиона электронных заявок на запись детей и подростков на программы дополнительного образования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всего жители оставляли электронные заявки, чтобы записать детей в кружки и секции департамента образования и науки города Москвы. Также пользователи записывались на занятия, которые проводят в организациях столичного департамента культуры и спортивных школах департамента спорта.

«Электронный сервис «Запись в кружки, спортивные секции и дома творчества» помогает детям и их родителям быстро найти нужные программы дополнительного образования.<...> Определившись с видом деятельности, пользователь уже может выбрать конкретный профиль, то есть кружок или секцию», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, подать онлайн-заявку могут только его родители или законные представители. Пользователи, достигшие 14 лет, имеют возможность записаться на занятия самостоятельно.

«Сервис был запущен в 2012 году, и его популярность у горожан растет. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать его еще более простым и удобным, анализируем, как можно сократить время получения услуги. Так, например, для удобства пользователей мы создали возможность выбрать учреждение по его местонахождению, станции метро или району, а также времени проведения занятий», — отметила председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Большая часть кружков и секций рассчитана на детей от пяти до 18 лет. По данным департамента информационных технологий Москвы, чаще всего на занятия через mos.ru записывают ребят до 14 лет, на их долю приходится около 70% всех онлайн-заявок, более 30% электронных обращений подают подростки от 14 до 18 лет.

В кружках и секциях департамента образования и науки города Москвы ребята обучаются по самым разным направлениям. Это социальная педагогика, туризм и краеведение, физическая культура и спорт, а также техническая, естественно-научная и творческая сферы.

Программы дополнительного образования столичного департамента культуры ориентированы на тех, кто хочет заниматься художественной деятельностью. В кружках и секциях культурных центров и домов творчества детям преподают декоративно-прикладное и театральное искусство, живопись, графику, музыку, хореографию.

В спортивных школах городского департамента спорта готовят высококвалифицированных спортсменов, будущих кандидатов в сборные команды Москвы и России. В учреждениях предъявляют высокие требования к физической подготовке детей. Для того, чтобы попасть туда, необходимо пройти вступительные испытания. Всего в столице работает 83 спортивные школы, где бесплатно занимаются более чем 70 видами спорта.