РИАМО - 23 янв. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе, в результате ДТП пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На 22-м километре трассы М-1 «Беларусь» произошло столкновение четырех легковых автомобилей KIA, Skoda, Volkswagen, Ford. В результате ДТП пострадал один человек», – говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.