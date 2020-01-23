РИАМО - 23 янв. В Москве в четверг ожидается усиление ветра и гололедица, водителей призвали к внимательности на дорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 7 до 18 часов 23 января в Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендует автолюбителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин.

Также стоит воздержаться от внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобиль необходимо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.