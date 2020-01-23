РИАМО - 23 янв. Агентство стратегических инициатив (АСИ) открыло целевой отбор участников в очный акселератор программы «100 городских лидеров», заявки принимаются до 17 февраля на краудплатформе 100gorodov.ru, говорится в сообщении пресс-службы АСИ.

«В 2020 году для участия в акселерационной программе эксперты выберут 20 сильнейших заявок из 20 городов России. Подать заявку можно по ссылке https://100gorodov.ru/otbor2020/», — говорится в сообщении.

Кандидаты могут представить свой проект в одной из пяти категорий. Категория «Исторический город» - это проекты по активации территорий городов с исторической застройкой, вовлечению заброшенных зданий в городское пространство, развитию культурно-исторического наследия. «Умный город» - проекты по разработке цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов (smart citizen, smart community), а также преодолению «цифрового разрыва» в городах.

«Дети в городе» - проекты по повышению комфорта и безопасности детей на городских территориях, созданию новых детских сервисов. «Креативные кластеры» - проекты по организации пространств для развития предпринимательства в области творческих индустрий. «Культурно-историческое наследие» - проекты по развитию традиционных ремесел, традиций и памятных мест.

Каждая проектная заявка должна решать конкретную городскую проблему и удовлетворять запросы жителей города. Кроме того, нужно предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта. Приоритет отдается проектам, не требующим существенного увеличения бюджетных расходов и предлагающим альтернативные способы финансирования.

Экспертиза и отбор проектов пройдут с 18 по 28 февраля. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на платформе 100gorodov.ru и в социальных сетях программы 2 марта. Проекты, которые станут участниками программы, в период с марта по октябрь включительно получат помощь ведущих наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития, поддержку в поиске и привлечении недостающих компетенций и ресурсов, возможность наращивания softskills в работе с сообществами, партнерами, в правовом и финансово-экономическом планировании проекта, возможность включиться в большую команду единомышленников.

Цель программы АСИ «100 городских лидеров» - развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему. По итогам реализации инициативы в 2019 году 647 городов из 82 регионов России приняли участие в разработке проектов.