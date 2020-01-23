РИАМО - 23 янв. Три временные экспозиции, приуроченные к 80-летию ВДНХ, посетили 140 тысяч человек с лета 2019 года, гости смогли увидеть архивные фото и артефакты, связанные с историей главной выставки страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Свыше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия: фестивали, концерты, экскурсии, образовательные программы. Также к юбилею комплекса были приурочены сразу три выставки. Их в общей сложности посетили 140 тысяч человек», — сказала заместитель мэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Выставки работали с 31 июля 2019 года по 12 января 2020-го.

В павильоне «Рабочий и колхозница» можно было увидеть архивные фотографии из фондов библиотеки ВДНХ, архива ТАСС и «Мультимедиа-арт-музея».

В павильоне №67 «Советская печать» в экспозиции «Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ» представили картины, инсталляции и предметы, связанные с историей ВДНХ, а также работы фотографа Игоря Мухина и фрагменты кинолент, которые снимали на главной выставке страны, — «Свинарка и пастух», «Подкидыш», «Светлый путь».

Кроме того, гости могли осмотреть более 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных в период с конца XVIII века до 1970-х годов, из коллекции Ульяновского областного художественного музея — полотна Василия Поленова, Ильи Репина, Василия Верещагина, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Аркадия Пластова и других мастеров. Экспозиция также включала собрание керамики Пабло Пикассо из 16 предметов.