РИАМО - 23 янв. Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона, в Москве и Подмосковье пройдет небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 4- минус 2, по области минус 6 - минус 1 градус. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 75%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе сформировалась благоприятная погода для метеочувствительных людей.

Но также при таких неритмичных изменениях погодных условий сбиваются биологические ритмы организма, нарушается сон, возникает чувство непроходящей усталости и снижения физических сил. Не забывать о приеме лекарств назначенных врачом, с профилактической целью следует принимать витаминные комплексы и адаптогены.