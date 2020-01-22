https://riamo.ru/article/406745/zhenschina-ugrozhaet-vybrosit-rebenka-iz-okna.-video.xlРИАМО - 22 янв. В деревне Красный поселок подмосковной Истры построили таунхаус (корпус 86) в составе коттеджного поселка «Кембридж», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Московской области проверка объектов, которые не попадают под государственный строительный надзор, на предмет соответствия требованиям градостроительного и иного законодательства возложена на подведомственное Главгосстройнадзору ГБУ Московской области «СтройЭксперт», – сказал руководитель регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Во время проверки специалисты осмотрели таунхаус, замечания по представленной проектной документации отсутствовали.

Застройщиком коттеджного поселка «Кембридж» является ООО «Управляющая компания Промсвязь». Площадь построенного трехсекционного таунхауса составила 586 квадратных метров.

Застройщику выдали акт о соответствии объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, проектной документации.

На территории коттеджного поселка проектом предусмотрено строительство трех торгово-офисных зданий, КПП с административно-общественными помещениями, физкультурно-оздоровительного центра, поликлиники, двух детских садов общей вместимостью 220 мест, общеобразовательной школы на 820 мест. Жилищный фонд «Кембриджа» составит приблизительно 226 тысяч квадратных метров.

Всего на прошлой неделе работниками «СтройЭксперта» осуществлено 28 осмотров объектов капитального строительства. Из них проверено 16 жилых, три производственно-логистических, 16 социальных объектов.