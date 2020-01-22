РИАМО - 22 янв. Столичные специалисты соцзащиты выясняют обстоятельства инцидента, в ходе которого бабушка угрожала выбросить ребенка из окна, и находятся в контакте с правоохранительными органами, малыша временно поместили в учреждение социальной защиты, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Днем в среду поступило сообщение о том, что женщина забаррикадировалась с ребенком в жилом доме на Восточной улице и угрожала причинить ему вред. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб. Ребенка спасли. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и 119 УК РФ «Угроза убийством».

«Двадцать второго января специалисты соцзащиты вышли по месту проживания семьи с ребенком, чтобы сопроводить судебных приставов. Ранее мать ребенка была ограничена решением суда в родительских правах», - говорится в материале.

Сейчас ребенок находится в безопасности, он здоров, и ему ничего не угрожает. С ним работает психолог. Какое-то время он будет жить в учреждении соцзащиты. Однако это временные меры.

В настоящий момент вместе с матерью специалисты разрабатывают наименее травматичные для ребенка варианты решения ситуации.

«Будет предложен индивидуальный план сопровождения семьи, чтобы помочь им выйти из кризисной ситуации и помочь возвращению ребенка в семью», - добавляется в сообщении.

Мать ребенка уже подала заявление в суд на восстановление в родительских правах. Заседание состоится 19 февраля.

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы держит ситуацию на контроле.

Женщина угрожает выбросить ребенка из окна. ВИДЕО>>