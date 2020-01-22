РИАМО - 22 янв. В рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке!» жители Подмосковья сдали в пункты приема более 3 тысяч новогодних елок, что на треть больше, чем за тот же период в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В прошлом году за все время проведения акции собрали более 7,5 тысяч елок.

«Уже в первую неделю мы увидели высокую активность жителей в этом мероприятии. Для удобства жителей в каждом муниципальном образовании действует по несколько брендированных пунктов приема елей, всего их организовано около 200 пунктов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Акция продлится еще три недели - до 15 февраля», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что жители Балашихи и Рошаля также могут сдать елки в пункты приема вторичной переработки отходов «Мегабак».

Ожидается, что елки на переработку сдадут не менее 15 тысяч человек и будет собрано не менее 15 тысяч деревьев.

Собранные новогодние деревья направляются на вторичную переработку в щепу. Она пойдет для компостирования производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Впервые раздробленная щепа будет применяться для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов Московской области. Первая партия подготовленной щепы будет направлена на полигон ТБО «Лесная» в Серпухов.

В Подмосковье работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов, они перерабатывают собираемые жителями «чистые» отходы, такие как пластик, стекло, бумагу и картон, металл и текстиль, бывшие в употреблении покрышки и так далее.

В 2019 году на вторичную переработку направили около 1 миллиона тонн твердых бытовых отходов. В этом году этот показатель увеличится как минимум в два раза.

Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку, сегодня этот показатель составляет 20%, в ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области.