РИАМО - 22 янв. За 2019 год в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 881,5 миллиарда рублей, что на 45,3 миллиарда, или на 5,4%, выше показателя 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Подмосковью.

«Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации составили 419,3 миллиарда рублей с ростом к 2018 году на 46,9 миллиарда рублей, или на 12,6%», — говорится в сообщении.

Основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации формируется за счет платежей по налогу на доходы физических лиц – 29,5% от общего объема поступлений, по налогу на добавленную стоимость – 29,2%, по налогу на прибыль организаций – 16,8%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 11,1%.

Наибольший прирост поступлений отмечается по налогу на добавленную стоимость – на 11,6%, по налогу на доходы физических лиц – на 8,9%, по сводной группе акцизов – на 19,5%.

В консолидированный бюджет Московской области за 2019 год мобилизовано 569,4 миллиарда рублей, из которых в областной бюджет – 429,4 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований – 139,9 миллиарда.

Основным доходным источником территориального бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 260,3 миллиарда рублей, или 45,7% от общей суммы доходов. Налога на прибыль организаций поступило 127,5 миллиардов рублей, или 22,4% от общей суммы доходов.

Поступления имущественных налогов составили 97,9 миллиарда рублей, или 17,2% от общей суммы доходов. В структуре их поступлений на налог на имущество организаций приходится 44,8 миллиарда рублей, на земельный налог – 32 миллиарда рублей, на транспортный налог – 15 миллиардов рублей. Поступления налога на имущество физических лиц составляют 6 миллиардов.

Поступления налогов, взимаемых в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов, составили 41,3 миллиарда рублей. Прирост поступлений по данной группе налогов составил 6,4 миллиарда рублей, или 18,3%