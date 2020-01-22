РИАМО - 22 янв. По инициативе Хорошевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, неизвестный выбросил кошку с тремя котятами с балкона седьмого этажа дома, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее ОМВД России по району Хорошево-Мневники не стало заводить дело по данному факту.

«Установлено, что в возбуждении уголовного дела по заявлению жителей района о жестоком обращении с животными отказано ввиду отсутствия, по мнению органа дознания, состава преступления», - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что 13 декабря неизвестный выбросил кошку и трех котят с балкона седьмого этажа жилого дома по улице Мневники. Животные погибли.

«Незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено Хорошевской межрайонной прокуратурой», - отмечается в материале.

Прокуратурой проведена дополнительная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с несколькими животными, повлекшее их гибель».

Органами прокуратуры города Москвы в порядке надзора систематически изучаются материалы об отказе в возбуждении уголовных дел.