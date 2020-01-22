РИАМО - 22 янв. Прием документов на стипендию губернатора Московской области среди спортивных команд завершился в Московской области, кандидатами стали более 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Шестьдесят две московские областные спортивные федерации подали документы более чем на 1,2 тысячи кандидатов, в числе которых 306 – по адаптивным видам спорта.

«Подмосковный спорт находится в состоянии непрерывного развития. С каждым годом в региональные центры спортивной подготовки приходит все больше спортсменов, которые впоследствии вырастают в настоящих профессионалов, завоевывающих медали всероссийского и международного масштаба», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что достижения атлетов должны быть поощрены и ежегодно в Московской области проводится прием заявок на стипендию губернатора для отличившихся спортсменов.

По его словам, выплата стипендий – не только мера поддержки спортсменов, уже добившихся определенных успехов, но и хороший стимул для начинающих.

Стипендия губернатора назначается членам спортивных сборных команд, показавшим в 2019 году высокие результаты на всероссийских спартакиадах, чемпионатах и первенствах России.

Также она дается 48 спортсменам-ветеранам – чемпионам, призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам. Размер ежемесячной стипендии зависит от уровня соревнований и показанного результата и варьируется от 5 до 12 тысяч рублей для спортсменов и от 12 до 20 тысяч рублей для спортсменов-ветеранов и их тренеров.