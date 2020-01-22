РИАМО - 22 янв. Призерами чемпионата Европы по санному спорту стали спортсмены из Дмитровского округа — Семен Павличенко и Роман Репилов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Соревнования проходили в норвежском городе Лиллехаммере.

«У Семена Павличенко - серебро, а у Романа Репилова - бронза. Молодцы!» - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по санному спорт проходил с 18 по 19 января. Сборную России на чемпионате представили 15 спортсменов. Сборная России, по итогам чемпионата Европы, стала победителем общекомандного медального зачета.