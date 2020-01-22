РИАМО - 22 янв. Врачи в подмосковных Бронницах спасли пациента с 28 ножевыми ранениями, сейчас мужчина находится в реанимационном отделении, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Бронницкую городскую больницу доставили 45-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии. В результате конфликта на бытовой почве он получил множественные колото-резанные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей.

«В минимальные сроки была организована экстренная операция, которую проводили три хирурга, анестезиолог-реаниматолог в течение почти 8 часов. Мужчине выполнены торакотомия и лапаротомия с последующим ушиванием ран множества внутренних органов грудной клетки и брюшной полости. Также потребовалось переливание донорской крови», - сказал заведующий хирургическим отделением больницы Николай Аберясев.

Жизнь пациента удалось спасти. Мужчина находится в реанимационном отделении на самостоятельном дыхании. Его состояние стабильно, результаты анализов постепенно приходят в норму, гемоглобин восстанавливается. В дальнейшем будет переведен в профильное отделение больницы, где продолжит курс необходимого лечения и реабилитации.