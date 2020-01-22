РИАМО - 22 янв. На этапе Кубка мира в швейцарском Венгене горнолыжник из Дмитровского округа Александр Хорошилов завоевал бронзовую медаль в дисциплине «Слалом», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Всего на счету Хорошилова десять медалей на этапах Кубка мира», - говорится в сообщении.

Ранее в январе 2015 года на соревнованиях, проходивших в австрийском городе Шладминге, дмитровский горнолыжник одержал победу в слаломе. В девяти других гонках он также завоевал бронзу.