РИАМО - 22 янв. В новой Москве на улице Соловьиная в деревне Рогозинино, участок 15, за счет инвестора возведут вертолетный клуб, на строительство которого уже выдали разрешение, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Общая площадь новостройки составит свыше 4 тысяч квадратных метров. Срок действия разрешения на строительство – до октября 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект будет состоять из двух функциональных объемов, поставленных друг на друга. В нижнем одноэтажном объеме расположится ангар для базирования личных вертолетов членов клуба, где максимальная вместимость – до 15 вертолетов легкого класса типа R44, R66, Bell206.

Буксировочные тележки на электрической тяге будут осуществлять транспортировку вертолетов в ангар от существующей вертолетной площадки, расположенной на юге участка.

Двухэтажная зона, расположенная над первым объемом, будет создана для обслуживания членов клуба, пилотов и посетителей. Здесь обустроят бильярдную, кафетерий и мини-спа-комплекс, конференц-зал, кабинет врача, офис, гардеробные пилотов с душевыми, комнаты персонала и охраны и другие.

До 50 человек могут разместиться на территории вертолетного клуба при проведении мероприятий.

Территорию, прилегающую к клубу, благоустроят, создадут парковку на 42 машины.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на объектах ТиНАО. К проверкам вертолетного клуба будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые выполнят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.