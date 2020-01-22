РИАМО - 22 янв. Спортсмены из Дмитровского округа удачно выступили на первенстве Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок, они взяли 10 медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Первенство Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло 18 января в городском округе Павловский Посад.

«Спортсмены «Динамо-Дмитров» завоевали четыре золотых, три серебряных и три бронзовых награды», - говорится в сообщении.

Также юниорки из Дмитрова в общекомандном первенстве одержали победу, а юниоры заняли второе место.