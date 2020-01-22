РИАМО - 22 янв. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ужесточить наказание за мошенничество с материнским капиталом, сообщает Nation News.

Свое предложение Власов направил на рассмотрение новому премьер-министру России Михаилу Мишустину. В пояснительной записке к предложению он также подчеркнул, что введение таких мер поможет в большей степени защитить будущих родителей от разного рода мошеннических схем.

«К нам часто обращаются граждане с проблемой: была молодая семья, получили материнский капитал, необходимы были деньги наличными - они обратились в компанию, где их в итоге обманули. Чаще всего подобные компании предлагают потратить эти деньги в качестве залога либо вложить их в недвижимость. Образно говоря, квартира стоит миллион рублей. Половину платит молодая семья материнским капиталом, и после этого эта компания заставляет продать квартиру за 800 тысяч», - сказал Власов.

Он заметил, что есть много компаний, которые просто обманывали молодые семьи, подтасовывая документы. Причем это только один из способов мошенничества с материнским капиталом.

«Ко мне обращались люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где на этом зарабатывает множество компаний. Я хочу ужесточить наказание, поскольку это является социальной мерой поддержки. Одно дело, когда у нас есть мошенничество с условной продажей автомобиля и за это есть статья, где предусмотрено до двух лет лишения свободы. А здесь поддерживается демография», — сказал Власов.