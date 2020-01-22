РИАМО – 22 янв. В Московской области в минувшем году 63,54 тысячи граждан получили экстренную социальную помощь, общая сумма выплат составила около 408 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, если произошло повреждение или утрата жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий, то размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.

Обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации жители Подмосковья могут в том случае, если у них имеется инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом и болезнью, безнадзорность, малообеспеченность и безработица.

Граждане могут попросить помощи в случае наступления кризисной ситуации, например, повреждения жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.