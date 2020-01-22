РИАМО – 22 янв. Жители Подмосковья пенсионного возраста примут участие в акции «Культурный день», в рамках которой бесплатно посетят музеи региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С 8 апреля в государственных музеях Московской области будет организована культурно-просветительная акция «Культурный день», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что два раза в месяц граждане России, являющиеся пенсионерами и зарегистрированные на территории Московской области, смогут посещать музеи бесплатно.

Акция проводится с целью популяризации культурного наследия Московской области, формирования единого культурного пространства государственных музеев Подмосковья и положительного имиджа региона в сфере музейной деятельности.

Ознакомиться с графиком проведения акции «Культурный день» можно на сайте министерства культуры.